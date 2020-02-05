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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:23 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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أظهرت دراسة جديدة أجريت في جامعة واشنطن، بأن تحدث الوالدين بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية بشكل أكثر فاعلية وسرعة.

وشملت الدراسة 71 عائلة، وتم خلالها دراسة طريقة مخاطبة الوالدين للأطفال ونبرة صوتهم، وتبين بأن الأطفال الذين يتم مخاطبتهم بنبرة هزلية، بدأوا بتعلم كلمات جديدة بلغ عددها لدى بعضهم 99 كلمة، في عمر 18 شهرًا.

وشملت الكلمات التي تعلمها الأطفال: «الموز، والكلب، والقطة، والأم، والأب».

وقالت البروفيسورة باتريشيا كول، مؤلفة الدراسة الرئيسية: «يساهم الوالدان في تعلم أطفالهم للغة بشكل أسهل؛ بسبب طريقتهم التي يلفظون بها الكلمات، نعتقد بأن هذه الطريقة تحفز الاستجابة لدى الأطفال وتدفعهم لمحاولة تقليد آبائهم مما يساهم في تعلمهم بشكل أسرع».

ويعزو العلماء هذا الأمر إلى أن التحدث إلى الطفل بطريقة هزلية يلفت انتباهه بشكل أكبر، ويدفعه للانخراط أكثر في محاولة تقليد كلام الأبوين، بحسب ما ورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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