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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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معتز القيعى يكشف عن أخطر الأمراض المصاحبة للسمنة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:58 ص
معتز القيعى
معتز القيعى
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السمنة تعتبر داء ويصنف حاليًا كمرض، وذلك لتأثيره السلبي على صحة البدن ولارتباط كثير من الأمراض به كسبب مباشر؛ ولذلك يجب التخلص من السمنة بشكل طبيعي لتجنب الإصابة بالأمراض المصاحبة لها، ومن أجل حياة صحية يقدم معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية نبذة مختصرة عن بعض الأمراض المصاحبة للسمنة وبعض النصائح.

1- مرض ارتفاع ضغط الدم ارتبط المرض بالعوامل الوراثية وأيضًا تؤثر السمنة على ضغط الدم فيكون مرتفع في حالة البدانة وقلة الحركة، ويمكن تجنب ارتفاع ضغط الدم بإنقاص الوزن وممارسة تمارين الكارديو بانتظام وتخفيف الملح من الطعام.

2- مرض السكري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض السمنة، حيث تسبب السمنة ظهور أول مرحلة من مراحل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهي مرحلة مقاومة الأنسولين والتي تنشأ بسبب زيادة عدد الخلايا الدهنية وتذبذب مستويات السكر في الدم ولعلاج مقاومة الأنسولين يجب ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وتقليل تناول السكريات.

3- متلازمة تكيس المبايض وتعتبر السمنة سبب لها وعرض من أعراضها ويمكن أيضًا الوقاية منه بإنقاص الوزن والابتعاد عن الأطعمة التي يدخل بها الهرمونات وممارسة الرياضة، خاصة تمارين الجزء السفلي من الجسم.

4- آلام العظام والمفاصل تحدث بسبب السمنة وبسبب تحميل الوزن الزائد على المفاصل والفقرات وينصح بإنقاص الوزن والاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين D لتقوية العظام، كما تعمل الرياضة على تقوية العضلات وتقليل التحميل على الفقرات والمفاصل وتزيد من كثافة العظام وقوة تحملها.

5- اضطرابات التنفس، خاصة أثناء النوم بسبب زيادة الدهون وتتحسن هذه الاضطرابات بمجرد إنقاص الوزن.

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