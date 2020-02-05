الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لـ«حماس» بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية متعدد على مواقع تابعة لتنظيم «حماس» في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في غلاف القطاع.وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيا بيان له، «متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب فالحديث عن رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل».