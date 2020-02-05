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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المؤشر نيكي يرتفع 1.16% في بداية التعامل بطوكيو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:18 ص
المؤشر نيكي
المؤشر نيكي
وكالات
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ارتفع المؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وزاد «نيكي» 1.16% في المئة مسجلا 23351.47 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 في المئة إلى 1701.79 نقطة.

يشار إلى أن المؤشر «نيكي» القياسي هبط في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء.

ونزل «نيكي» 0.40 في المئة مسجلا 22881.13 نقطة، في حين تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.32 في المئة إلى 1667.25 نقطة.

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