المؤشر نيكي يرتفع 1.16% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر «نيكي» القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.وزاد «نيكي» 1.16% في المئة مسجلا 23351.47 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 في المئة إلى 1701.79 نقطة.يشار إلى أن المؤشر «نيكي» القياسي هبط في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء.ونزل «نيكي» 0.40 في المئة مسجلا 22881.13 نقطة، في حين تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.32 في المئة إلى 1667.25 نقطة.