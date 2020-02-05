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محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية الهواتف المحمولة بمطار القاهرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
راندا التوني
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تمكنت جمارك الإدارة الأولى بمطار القاهرة، برئاسة أميرة عطية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من الشارقة على خطوط العربية للطيران، اشتبهت نورا السيد أحمد، مأمور اللجنة المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب مصري الجنسية يجر أمامه العربة الخاصة به محاولا الخروج مسرعا من صالة التفتيش.

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أشياء تستحق سداد الرسوم والضرائب جمركية أجاب بالنفي وبدا عليه التردد والارتباك.

وبالعرض على محمد حفظي المشرف على الصالة الخضراء، قرر تمرير الحقائب على جهاز الكشف بآشعة الإكسراى بمعرفة أحمد سامي،فأفاد بوجود اجسام معتمة ومتماثلة داخل الشنط.

وبالعرض على أميرة عطية، مدير الإدارة، قررت تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، مكونة من محمود إمام تحت أشراف محمد حفظي، وبحضور محمد محمد حميدة نائب مدير الجمرك، فتبين وجود 15 هاتف محمول و6 ساعة يد apple smart watch و6 سماعة airpods pro.

بدوره، قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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