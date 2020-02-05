إصابة 10 ركاب على سفينة سياحية متوقفة فى اليابان بالكورونا

ذكر تلفزيون أساهي، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وزارة الصحة اليابانية، أن الفحوص أظهرت إصابة حوالي عشرة أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا.وبدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة بعدما تبين إصابة راكب من هونج كونج أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس الذي انطلق من مدينة ووهان بالصين.وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد لا يمثل وباءً عالميًا، مطالبة المصابين بوضع أقنعة لوقف انتشار كورونا وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، مؤكدة أن القناع لن يمنع إصابة الأشخاص السليمين بالكورونا بنسبة 100%.وكثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول في مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 420 شخصًا حتى الآن، وذلك في مسعى للحيلولة دون توسيع الحظر المفروض على المسافرين من الصين.وتواجه الصين عزلة متزايدة مع تنامي عدد شركات الطيران التي تعلق رحلاتها إلى مدنها، كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودًا على الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.