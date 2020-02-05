وصول الصيادين العائدين من اليمن إلى محافظة دمياط.. (صور)

وصل منذ قليل الصيادين العائدين من اليمن من أبناء محافظة دمياط إلى ديوان عام المحافظة، بعد أن تم الإفراج عنهم من قبضة الحوثيين.وكان قد تجمهر أكثر من صياد من من صيادي مدينة عزبة البرج في انتظار وصول الصيادين لاستقبالهم، بعد أن تم احتجازهم أكثر من شهر في اليمن وتم التدخل من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء أزمة احتجازهم.وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انها تابعت وصول الصيادين من أبناء محافظة دمياط إلى ذويهم بعد أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء محافظة دمياط وعودتهم بسلام الله الى أرض الوطن على متن طائرة خاصة منذ قليل.وأعربت المحافظ عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها في الداخل والخارج، حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم إلى الأراضي المصرية.