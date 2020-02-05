ضبط 11 محاولات تهرب جمركى لألعاب نارية وشيش إلكترونية بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم من ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لكمية من الألعاب النارية والشيش الإلكترونية والملابس وبضائع أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم ضبط 2 كرتونة ألعاب نارية، وطائرة لاسلكية، و8 هواتف محمولة ماركة آيفون، و21 شيشة إلكترونية، و15 ساعة ذكية، وجهاز طبي مستعمل، و150 عباية رجالي، و350 عباية حريمى، و15 كيلو من المكملات الغذائية، و20 كيلو عسل نحل سدر، وكمية متنوعة من مستحضرات وأدوات التجميل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية الخاصة بـ11 راكب مصري.وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من «محمد عادل، والحسيني سيد، ووائل السمان، وأحمد ممدوح، وعرفات محمد، ومحمد عبدالراضي، ومصطفى الحسيني» مأموري الحركة، و«أحمد رشدي رئيس قسم الحركة، ومحمد رفعت، ومحمد جابر، وعبد العظيم زيدان» مكافحة تهرب جمركي، و«محمود رأفت، وأحمد محروس»، أمن جمركي، و«أحمد سعيد، وأيمن بهجات، ومحمد عبد الرؤوف» مأموري التعريفة.وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 745 ألف و150 جنيهًا، وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 11 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.