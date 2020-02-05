رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط 11 محاولات تهرب جمركى لألعاب نارية وشيش إلكترونية بجمارك سفاجا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:03 ص
جمارك سفاجا
جمارك سفاجا
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم من ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لكمية من الألعاب النارية والشيش الإلكترونية والملابس وبضائع أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم ضبط 2 كرتونة ألعاب نارية، وطائرة لاسلكية، و8 هواتف محمولة ماركة آيفون، و21 شيشة إلكترونية، و15 ساعة ذكية، وجهاز طبي مستعمل، و150 عباية رجالي، و350 عباية حريمى، و15 كيلو من المكملات الغذائية، و20 كيلو عسل نحل سدر، وكمية متنوعة من مستحضرات وأدوات التجميل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية الخاصة بـ11 راكب مصري.

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من «محمد عادل، والحسيني سيد، ووائل السمان، وأحمد ممدوح، وعرفات محمد، ومحمد عبدالراضي، ومصطفى الحسيني» مأموري الحركة، و«أحمد رشدي رئيس قسم الحركة، ومحمد رفعت، ومحمد جابر، وعبد العظيم زيدان» مكافحة تهرب جمركي، و«محمود رأفت، وأحمد محروس»، أمن جمركي، و«أحمد سعيد، وأيمن بهجات، ومحمد عبد الرؤوف» مأموري التعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 745 ألف و150 جنيهًا، وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 11 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«فتنة داخل الإرهابية».. أسر سجناء الإخوان يطالبون بالتصالح مع الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على جثث نقاش وزوجته وأولاده «مشنوقين» في البحيرة

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

«فتنة داخل الإرهابية».. أسر سجناء الإخوان يطالبون بالتصالح مع الدولة

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير

«الناشرين المصريين» يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل جناح بمعرض الكتاب

عروض سينما وورش علمية بثقافة المنيا (صور)

حفل توقيع «رحلات ابن فؤاد 2» بمكتبة مصر العامة.. الاثنين