إحباط محاولتي تهريب منشطات جنسية قادمة من تركيا

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الأقصر، برئاسة محمد متولي مدير الوردية، من ضبط محاولتى تهريب كمية من المنشطات الجنسية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم 682 القادمة من اسطنبول، حيث اشتبه حلمى وصفى، مدير الحركة، فى الراكب المصرى ع. م. ع، والراكب المصرى ث. ع. ا من الإسكندرية.وبالعرض على محمد متولي، مدير الوردية الثانية، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة «إكس راى» وبمعرفة حبيب نبيل ومحمود الليثي مأمورى الفحص، وتحت إشراف الحسيني على مدير الإدارة، والتى أكدت الاشتباه.وتم تشكيل لجنة من الحسيني حسن، وفاطمة الزهراء، ورفاعي محمد، مأمورى تفتيش الركاب، وسيد الجندي رئيس قسم الأمن، تحت إشراف سعيد رمضان مدير إدارة الأمن الجمركى، لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 36 عبوة منشطات جنسية (شيكولاته HERCULES PLATS) بداخل كل علبة 12 قطعة، بإجمالى 432 قطعة، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب كل منهما بإجمالي 864 قطعة.بدوره، قرر ياسين أحمد مصطفى، مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى للراكبين، وحررهما أحمد الطيب رئيس قسم المكافحة، تحت إشراف رومانى فئاد مدير إدارة المكافحة.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.