أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعيةالوحدة: السعرعيار 24: 782 إلى 784 جنيهًاعيار 22: 717 إلى 719 جنيهًاعيار 21: 684 إلى 686 جنيهًاعيار 18: 586 إلى 588 جنيهًاعيار 14: 456 إلى 457 جنيهًاعيار 12: 391 إلى 392 جنيهًاالأونصة: 24311 إلى 24382 جنيهًاالجنيه الذهب: 5472 إلى 5488 جنيهًاكيلو الذهب: 781714 إلى 784000 جنيهًاثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المالالوحدة: السعرعيار 24: 790.10 جنيهعيار 22: 724.26 جنيهعيار 21: 691.35 جنيهعيار 18: 592.58 جنيهعيار 14: 460.89 جنيهعيار 12: 395.05 جنيهعيار 9: 296.29 جنيهالأوقية: 24572 جنيهًاجنيه الذهب:5531 جنيهكيلو الذهب: 790098 جنيه