رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:03 ص
الذهب
الذهب
عبدالهادي أبوطالب
طباعة
تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية
الوحدة: السعر
عيار 24: 782 إلى 784 جنيهًا
عيار 22: 717 إلى 719 جنيهًا
عيار 21: 684 إلى 686 جنيهًا
عيار 18: 586 إلى 588 جنيهًا
عيار 14: 456 إلى 457 جنيهًا
عيار 12: 391 إلى 392 جنيهًا
الأونصة: 24311 إلى 24382 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5472 إلى 5488 جنيهًا
كيلو الذهب: 781714 إلى 784000 جنيهًا
ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال
الوحدة: السعر
عيار 24: 790.10 جنيه
عيار 22: 724.26 جنيه
عيار 21: 691.35 جنيه
عيار 18: 592.58 جنيه
عيار 14: 460.89 جنيه
عيار 12: 395.05 جنيه
عيار 9: 296.29 جنيه
الأوقية: 24572 جنيهًا
جنيه الذهب:5531 جنيه
كيلو الذهب: 790098 جنيه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

3 جامعات تطبق حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس

منذ حوالي 13 ساعة

حريق في شركة مصر للبترول بالدقهلية

منذ حوالي 12 ساعة

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

منوعات

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

كاتب أردني لــ تميم البرغوثي وجمال ريان: فلسطين تتبرأ منكم

بيت السنارى ينظم ورشتين للحرف والفنون اليدوية.. اليوم

قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير

«الناشرين المصريين» يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل جناح بمعرض الكتاب