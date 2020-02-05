رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجل خطر يتاجر بالأموال المزورة فى الجيزة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
طباعة
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مسجل خطر أدار وكرًا للاتجار بالأموال المقلدة وبيعها 130 جنيهًا مقابل كل ألف جنيه مقلدة.

كانت وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام عاطل، 50 سنة، ومُقيم دائرة قسم الأهرام والمطلوب التنفيذ عليه فى 16 قضية "شيك بدون رصيد، نصب، تبديد" بإجمالي مدد حبس بلغت 36 سنة وكفالات بلغت 13.300 جنيه؛ بتقليد العملات المحلية وتزوير المُحررات الرسمية، متخذًا من شقة كائنة بدائرة مركز كرداسة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوي صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة" وتوكيلات خاصة وكشوف إفراج جمركي لدراجات نارية "توك توك" جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وطباعة ألوان ماركة HP، ومبلغ 450 ألف جنيه مُقلدة (220 ألف جنيه فئة 200 جنيه، و100 ألف جنيه فئة 100 جنيه - و130 ألف جنيه فئة 50 جنيهًا)، ومبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن (5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة "مُعدة للتقطيع").

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 130 جنيهًا عن كل ألف جنيه مُقلدة وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه في مقابل مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

منذ ساعة

وصول الصيادين العائدين من اليمن إلى محافظة دمياط.. (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

حريق في شركة مصر للبترول بالدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

«فتنة داخل الإرهابية».. أسر سجناء الإخوان يطالبون بالتصالح مع الدولة

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير

«الناشرين المصريين» يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل جناح بمعرض الكتاب

عروض سينما وورش علمية بثقافة المنيا (صور)

حفل توقيع «رحلات ابن فؤاد 2» بمكتبة مصر العامة.. الاثنين