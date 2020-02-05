ضبط مسجل خطر يتاجر بالأموال المزورة فى الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مسجل خطر أدار وكرًا للاتجار بالأموال المقلدة وبيعها 130 جنيهًا مقابل كل ألف جنيه مقلدة.كانت وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام عاطل، 50 سنة، ومُقيم دائرة قسم الأهرام والمطلوب التنفيذ عليه فى 16 قضية "شيك بدون رصيد، نصب، تبديد" بإجمالي مدد حبس بلغت 36 سنة وكفالات بلغت 13.300 جنيه؛ بتقليد العملات المحلية وتزوير المُحررات الرسمية، متخذًا من شقة كائنة بدائرة مركز كرداسة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوي صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة" وتوكيلات خاصة وكشوف إفراج جمركي لدراجات نارية "توك توك" جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وطباعة ألوان ماركة HP، ومبلغ 450 ألف جنيه مُقلدة (220 ألف جنيه فئة 200 جنيه، و100 ألف جنيه فئة 100 جنيه - و130 ألف جنيه فئة 50 جنيهًا)، ومبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن (5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة "مُعدة للتقطيع").وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 130 جنيهًا عن كل ألف جنيه مُقلدة وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه في مقابل مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.