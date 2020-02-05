«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

"علاقتي مع أم كلثوم كانت سيئة، لأن تركيبة شخصيتها تختلف عن تركيبتي، لذا رفضت كتابة أغنية لها تحت عنوان بالراحة، وقلت لبليغ حمدي: إنت عاوز تفرج عليا الناس؟ إيه بالراحة دي؟هكذا تحدث الشاعر الراحل عبد الأبنودي عن علاقته بكوكب الشرق أم كلثوم في حوار تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد.ورأى "الخال" أن أغنية "بالراحة" لا تليق بمكانة وصوت كوكب الشرق، وكان يتمنى أن يكتب لها أغنية تليق بهذه المكانة والشعبية التي تتمتع بها.فهمت "كوكب الشرق" رفض الأبنودي بأنه لا يحبها أو يحب كتابة الأغنية لها، لذا لم تحبه.أثناء النكسة كان أغلب المطربين والمؤلفين والملحنين يجتمعون داخل مبنى الإذاعة، عبدالحليم حافظ ، و أم كلثوم، وعبدالوهاب، وفايزة أحمد، ونجاة، كمال الطويل وبليغ حمدي، وغيرهم.وسمعت "أم كلثوم" عبد الحليم حافظ يردد كلمات "ابنك يقولك يا بطل هاتلي نهار.. ابنك يقولك يا بطل هاتلي انتصار.. ابنك يقول أنا حواليا الميت مليون العربية"، فطلبت أم كلثوم أن تغني تلك الأغنية، وطلبت من كمال الطويل أن يطلب كلماتها من "الأبنودي": "روح قولها إنت، عشان بيكرهني".وتحدث "الطويل" مع "الخال" الذي طلب منه أن يطلب الأغنية من "حليم" نفسه، ونتيجة لأن الأمور لم تكن وقتها جيدة بينه وبين "الست"، رفض حليم.وبعدها لم تفكر أم كلثوم في التعاون مع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي أبدًا.