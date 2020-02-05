رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: 20630 حالة إصابة مؤكدة بـ «كورونا» فى العالم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:15 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
طباعة
أعلنت ‏منظمة الصحة العالمية، عن وجود 20630 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم.

جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، قد دعا، وزراء صحة الدول الأعضاء في المنظمة إلى تبادل معلومات مُفَصَّلة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وغرد المدير العام للمنظمة العالمية، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "أدعو الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات التفصيلية مع المنظمة بما في ذلك شدة الأعراض السريرية والوبائية ونتائج الدراسات المجتمعية والتحقيقات، هذه مسؤولية جميع الدول بموجب لوائح الصحة العالمية".

وأكد أن، مخاطر انتشار الفيروس عالميًا ما زالت مرتفعة وأنه يجب على كل الدول الاستعداد لذلك، موضحًا أن 99% من حالات الإصابة تم تسجيلها في الصين وأن 97% من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس سُجِلت في إقليم هوبي الصيني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا فى الصين إلى 490 شخصًا

منذ حوالي 20 ساعة

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

منذ حوالي 5 ساعات

انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

«فتنة داخل الإرهابية».. أسر سجناء الإخوان يطالبون بالتصالح مع الدولة

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير

«الناشرين المصريين» يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل جناح بمعرض الكتاب

عروض سينما وورش علمية بثقافة المنيا (صور)

حفل توقيع «رحلات ابن فؤاد 2» بمكتبة مصر العامة.. الاثنين