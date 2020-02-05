الصحة العالمية: 20630 حالة إصابة مؤكدة بـ «كورونا» فى العالم

أعلنت ‏منظمة الصحة العالمية، عن وجود 20630 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم.جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، قد دعا، وزراء صحة الدول الأعضاء في المنظمة إلى تبادل معلومات مُفَصَّلة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وغرد المدير العام للمنظمة العالمية، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "أدعو الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات التفصيلية مع المنظمة بما في ذلك شدة الأعراض السريرية والوبائية ونتائج الدراسات المجتمعية والتحقيقات، هذه مسؤولية جميع الدول بموجب لوائح الصحة العالمية".وأكد أن، مخاطر انتشار الفيروس عالميًا ما زالت مرتفعة وأنه يجب على كل الدول الاستعداد لذلك، موضحًا أن 99% من حالات الإصابة تم تسجيلها في الصين وأن 97% من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس سُجِلت في إقليم هوبي الصيني.