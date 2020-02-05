الاحتلال يزعم إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة فى مناطق بالنقب الغربي
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:18 ص
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء زعمه سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".
ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن القناة الـ"13" العبرية أن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة على مقربة من مدينة "نتيفوت" شرقي القطاع، دون وقوع إصابات.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".
ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن القناة الـ"13" العبرية أن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة على مقربة من مدينة "نتيفوت" شرقي القطاع، دون وقوع إصابات.