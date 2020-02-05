الاحتلال يزعم إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة فى مناطق بالنقب الغربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء زعمه سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن القناة الـ"13" العبرية أن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة على مقربة من مدينة "نتيفوت" شرقي القطاع، دون وقوع إصابات.