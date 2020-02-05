نظر التظلم فى منع التصرف بأموال أسرة «الماوردى».. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر التظلم المقدم من أسرة الماوردي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد لمنعم ومعتز مدحت.كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بقبول الأمر الوقتي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ أوامر تحفظ، والصادر من السيد المستشار النائب العام شكلا في الموضوع بتأييده بالمنع من التصرف في أموالهم الشخصية - دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينيه عليها بجميع البنوك العاملة بمصر لكل من:- أحمد علي عبد العزيز علي الماوردي وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل وابنته القاصرة ندي.- عبد العزيز علي عبد العزيز علي الماوردي وزوجته مني فتحي إسماعيل علي الوكيل.- عصام علي عبد العزيز علي الماوردي وزوجته مريم محمد همام صادق وأولاده القصر ملك وفريدة ومحمد "مؤقتا".