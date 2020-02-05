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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار عاجل من «التعليم» بشأن نتيجة الصف الثانى الثانوى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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 قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقرر إغلاق الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، حتي منتصف نهار اليوم الأربعاء؛ لتوفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب، وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها، وكذلك متوسط أداء الدفعة باكملها في كل مادة.

وأضاف «شوقي»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنه كان واضحًا لنا أن هناك التباسًا كبيرًا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة؛ لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائي إعداده على الفور، وسوف ننشره الأربعاء إن شاء الله».  

وتابع: «أن هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط»، منوهًا بأنه سوف يكتب الأربعاء، شرحًا تفصيليًا عن كيفية قراءة الشكل الجديد وتحديد المستوى في كل مادة.

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