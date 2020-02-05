مقاطعة «بريتيش» الكندية تسجل ثاني إصابة بـ«كورونا»

أعلنت سلطات مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد.وذكر مسئول اتصالات في حكومة المقاطعة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيتم عزل الشخص المصاب، كما سيتم إجراء فحوصات لأسرته.وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد لا يمثل وباءً عالميًا.وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه على المصابين وضع أقنعة لوقف انتشار كورونا، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، مؤكدة أن أن القناع لن يمنع إصابة الأشخاص السليمين بالكورونا بنسبة 100%.وكثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول في مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي الفيروس الذي قتل أكثر من 420 شخصًا حتى الآن، وذلك في مسعى للحيلولة دون توسيع الحظر المفروض على المسافرين من الصين.وتواجه الصين عزلة متزايدة مع تنامي عدد شركات الطيران التي تعلق رحلاتها إلى مدنها، كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودًا على الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.