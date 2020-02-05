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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:20 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام فهمي
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تجمع العشرات من أهالي محافظة دمياط، أمام الديوان العام للمحافظة، لاستقبال الصيادين من أبناء المحافظة ممن كانوا محتجزين في اليمن، حيث وقف الأهالي وعزفو الأغاني الشعبية والمزمار احتفالًا بعودة الصيادين.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وصول الصيادين من أبناء المحافظة إلى ذويهم بعد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا فى دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء دمياط وعودتهم بسلام الله إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة.

وأعربت المحافظ عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها فى الداخل والخارج، حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم الى الأراضي المصرية.
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)
أهالى دمياط يستقبلون الصيادين العائدين من اليمن بالمزمار (صور)

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