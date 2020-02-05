البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية.. اليوم

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وكان قد استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية الأربعاء الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.واستضافت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، خلال عظة البابا تواضروس الثاني، للمرة الأولى، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الطوائف، بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة وممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة الكبرى، ومجلس كنائس مصر.وكانت قد بدأت الكنائس المسيحية الثلاث، الإثنين الماضي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، والتى ترأسها الأنبا باخوم النائب البطريركي، ومعاون الإيبارشية، والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.