محافظ دمياط تتابع وصول الصيادين المحتجزين إلى ذويهم

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تتابع وصول الصيادين من أبناء محافظة دمياط إلى ذويهم بعد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء محافظة دمياط، وعودتهم بسلام الله إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة منذ قليل.وأعربت «عوض»، عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها في الداخل والخارج، حيث توجهت بالشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم الى الأراضي المصرية.