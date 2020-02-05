«صحة أسوان» تنظم تدريب لأطباء المستشفى الجامعى.. (صور)

مع انتشار فيروس كورونا الجديد في عدة دول، عقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير الإدارة، تدريبًا لمجموعة من الأطباء والتمريض بمستشفى أسوان الجامعي.وتناول الاجتماع الموضوعات التالية: التعريف بأعراض اشتباه الكورونا، وكيفيه التعامل، وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، وذلك تحت إشراف الدكتورة لبنى فهمي مسئول ترصد الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بأسوان.يأتي ذلك في إطار متابعة مديرية الشئون الصحية بأسوان، لأبرز المستجدات في الشأن الصحي، ومكافحة العدوى والأمراض الجديدة، للحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى عقد المحاضرات التدريبية لتنمية مهارات الأطباء وتعريفهم بكل جديد، ليصبحوا لديهم القدرة على مكافحة الأمراض المنتشرة، وذلك بتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.