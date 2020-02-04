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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة ٤ أشخاص إثر إطلاق نار من مجهولين على محل بقالة بأسيوط

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:59 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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لقي ٣ أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر بإصابات خطيرة إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب محل بقالة بدائرة مركز منفلوط.

تلقي اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب محل بقالة، مما أدى إلى وقوع إصابات ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع إطلاق أعيرة نارية بقرية الشنابلة بجوار مستشفى الشنابلة مركز أبنوب من سيارة مجهولة فرت أمام محل بقالة ملك المواطن «ح. ر» ٤٠ عامًا، أدت إلى إصابته، ووفاة كلًا من «ع، س" ٥٠ عامًا، و«ع. ح» ٣٥ عامًا، و«ع. ز» ٤٠ عامًا، وفرت هاربة.

وتم نقل المصاب والجثث إلى مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجارى التحقيق بمعرفة الشرطة لمعرفة ملابسات الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، وخط سير هروب السيارة لضبط الجناة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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