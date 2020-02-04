محلل سياسى يعلق على تصريح المبعوث الأممى إلى ليبيا (فيديو)

علق الدكتور أحمد معيوف الأكاديمي والمحلل السياسي، على تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول ضرورة اتخاذ موقف دولي صارم إزاء حظر تسليح الليبيين، قائلًا يمكن لحلف الناتو مراقبة البحر، أما الحدود البرية فهي طويلة جدًا فلديها حدود شرقية وغربية وجنوبية تزيد عن 3 آلاف كيلومتر، وبالتالي فتأمينها من منع تهريب الأسلحة أمر صعب.وأوضح أن، الحل هو صدق نوايا المجتمع الدولي والدول الداعمة للخلاف السياسي في ليبيا وإلا سيظل الموضوع صعب.ولفت إلى أن، الرؤية المصرية تختلف عن التونسية والجزائرية، إلا أن كلاهما يهمهم ليبيا باعتبارها أمن إقليمي لهم، وإذا استطاعوا الوصول لتفاهمات معينة، يمكن إغلاق الحدود البرية أو تقليل الدعم بالسلاح.كان غسان سلامة يقول إن موقفا دوليًا صارمًا إزاء حظر تسليح الليبيين هو ضروري لإنجاح أي نتائج قد تولد في المفاوضات الليبية العسكرية في جنيف، حيث أن البداية مبشرة، والفرقاء المتصارعين يوافقون على تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، إلا أنه يجب وقف تهريب السلاح.