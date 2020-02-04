مبروك عطية: إنهاء الخصومة يكون فى حالات ثلاثة

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر إن، هناك 3 أشياء إن حدث أحدها يجب أن تنتهي الخصومة بين الناس، أولها المرض، مشيرًا إلى أنه من الغرابة أن يشمت بعض الناس في مرض آخرين.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشيء الثاني هو "عند الحاجة"، إذا وجدت جارك أو قريبك محتاج وبينكما خصومة يجب أن تقطع الخصومة وتلبي حاجته.وأردف:"لا يصح أن تترك جارك يمد يده إلى الناس وأنت تخرج الزكاة، ومن ثم تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات والأقارب".ولفت إلى أن الحالة الثالثة هي الموت، إذا مات جارك وبينكما خصومة يجب أن تنتهي وتشيعه، هذه هي أركان الإسلام في معاملة جارك، ولا يشترط أن يكون الجار مسلم.