التفاصيل الكاملة لزلزال بقوة «2.53 ريختر» يضرب محافظة الجيزة

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل عن وقوع هزة أرضية في الجيزة، بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 29.7160 شمالًا، وخط الطول 31.1923 شرقا.وأكدت إدارة الإعلام بمحافظة الجيزة، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي بلاغات بشأن وقوع خسائر في الزلازل الواقع مساء أمس الثلاثاء.وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة لـ"الدستور"، أن الزلال كان طفيفًا ولم يوقع أي خسائر في العياط ودهشور مكان وقوعه.وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الهزة الأرضية كانت على بعد 33 كيلو متر بالمحافظة ولم تخلف أي خسائر أو أضرار.