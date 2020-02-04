رئيس حى المنتزه يتفقد 8 عزب بالإسكندرية (صور)

تفقد الدكتور ياسر الجندي، رئيس الحي المنتزه بالإسكندرية،اليوم، عدد 8 عزب بريف المنتزه ثان هي «الكومبانية، حوض 13، مجنص، العزبة الجديدة، حوض 12، كازوليا، حوض 10، الستين الدولي» لرصد المشكلات التي يعاني منها الظهير الريفي.وتم خلال الجولة متابعة فريق العمل لمشروع الربط بين الطريق الدولي الجديد «الميناء»، وشارع الملك حفني، حيث التقى رئيس الحي بعدد من مالكي الأراضي المنزوعة الملكية من أجل المنفعة العامة للطريق، وتم تقديم التماس للجهات المعنية من أجل رفع العبء عنهم.كما تم رصد مطبق بالطريق العمومي لـ«عزبة حوض 10» تابع للشركة المصرية للاتصالات بدون غطاء، وأيضًا إلقاء المخلفات الصلبة الناتجة عن تطهير الترعة بين عزبتي «حوض 12، و13»، من قبل الموارد المائية، مما يعرقل سير المارة والمركبات بالطريق الرئيسي، مع وجود تراكمات للقمامة، وتم رفع تقرير مفصل لرئيس الحي لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لعمل اللازم.واستجابة للشكاوى السابقة، تم وضع أغطية على مطابق الصرف الزراعي بعزبة الكومبانية وحوض 13، كما تم وضع علامات رقمية على عدد من منازل عزبة الستين، وذلك من قبل شركة كهرباء الإسكندرية من أجل التمهيد لتركيب عدد 36 كشاف كهربائي يقومون بتغطية جميع المناطق المحرومة بالعزبة، وجاري توصيل خدمة الصرف الصحي بعزبة الستين، حيث إنها مدرجة على أولويات الخطة المقبلة، كما تم رصد إعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من مد الكابلات الكهربائية بين غرفتي كهرباء بعزبتي كازوليا وحوض 10.