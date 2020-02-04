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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 جامعات تطبق حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء جمال
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أيّد عدد من رؤساء الجامعات حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، مشيرين إلى أن الإجراء يسهم فى تطوير العملية التعليمية.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ستنفذ قرار المحكمة بدءًا من الفصل الدراسى الثانى، من خلال عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، وكذلك الدراسات العليا لتنفيذ القرار.
وأصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات ومعاهدها، أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى.
كما قرر منع الطبيبات وهيئة التمريض ومساعداتهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها من التعامل مع المرضى وهن منتقبات، مؤكدًا أن كل من يخالف الحظر سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وفى جامعة سوهاج، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الجامعة ملتزمة بتنفيذ أى قرار أو حكم خاص بالجامعات، وبالفعل يتم إصدار القرار وتعميمه فى جميع الكليات، مشيرًا إلى أن القرار فى مصلحة الطالب، لتحقيق التواصل المباشر المتكامل بينه وبين عضوة هيئة التدريس.
أما فى جامعة حلوان، فاختلف الأمر إذ قال الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، إن القرار لم يُطبق بالجامعة حتى الآن، وهناك اجتماع لمجلس الجامعة بعمداء الكليات لمناقشة الأمر، منوهًا بأن الإعلان عن قرار الجامعة سيكون مع بداية الفصل الدراسى الثانى، بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه جارٍ دراسة تطبيق هذا القرار بالجامعة، لكونه صادرًا عن المحكمة الإدارية العليا بشأن جامعة القاهرة فقط، وليس تعميمًا على جميع الجامعات، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع جميع المسئولين بالجامعة من عمداء الكليات والوكلاء، وكذلك المستشار القانونى للبت فى إذا ما كان القرار قانونيًا لتطبيقه فى الجامعة أم لا.
فى المقابل، قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن قرار حظر النقاب يخص جامعة القاهرة بالتحديد، وكانت له ظروفه وملابساته، وهو قرار إدارى متخذ من مسئول فى الدولة، وتم الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، حتى وصل الأمر للمحكمة الإدارية العليا فأيدته.
وأضاف: «هذه قرارات إدارية صدرت عن رئيس جامعة فى ظروف معينة، ليس من الأفضل تحويلها لقضية رأى عام والحديث فيها»، وتابع: «دعوا الفتنة نائمة، وأناشد كل فرد فى المجتمع محب بلده ألا يخوض فى هذه القضية، حتى لا تُفسر بأمور أخرى لا تجلب سوى مشاكل أكثر».

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