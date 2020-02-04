إزالة التعديات على أراضى الرى بالعامرية ضمن الموجة الـ15

شن المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حي العامرية ثان، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على أراضي الإدارة العامة لري النصر ضمن الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك بالتواجد رئيس وحدة الإزالة، وبالتنسيق مع قوات الأمن والمسطحات المائية.وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة أرقام «315، 320، 321، 322» لسنة 2018، وتم إزالة أسوار ومباني عبارة عن حظائر بالكيلو 59 صحراوي.كما تم إزالة التعديات على أراضي الإدارة العامة لصرف النوبارية، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة لثلاث قرارات أرقام «25، 26، 27» لسنة 2019، وتم إزالة أسوار ومباني عبارة عن حظائر بقرية البيطار، وجاري الاستمرار في الحملات لاسترجاع أراضي الدولة ضمن الموجة الخامسة عشر.