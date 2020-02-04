أحمد أيوب: الباسبور المصري أصبح يُعمل له ألف حساب

قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، إنه يجب علينا أن نفرح بعودة المصريين من الصين، وعودة المصريين من اليمن، وقبل ذلك لأن دم إخواننا الأقباط فى ليبيا لم يذهب هباء.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» إن هناك 100 مليون مصري باتوا يشعرون أن وراءهم تقف قيادة سياسية قوية قادرة على إعادة حقوقهم وحمايتهم فى أى مكان، وأن المصريين بالخارج أصبحوا يشعرون بالاطمئنان أكثر من أى وقت مضى.ولفت إلى أن الرسالة هي أن هناك دولة تعمل فى هدوء ودون «بروباجندا»، تمكنت رغم كل الصراعات فى اليمن من إنقاذ مواطنيها، ولا تفعل هذا الأمر سوى دولة قوية ولها ثقل فى منطقتها ولها ولمواطنيها حساب.وتابع: الباسبور المصري والجنسية المصرية أصبح يعمل لها ألف حساب، كما أن هناك تطورا فى إدارة الأزمات بهدوء.