يسرى عبيد يكتب: نهاية شهر العسل المر بين روسيا وتركيا فى سوريا

لماذا‭ ‬أصف‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬بالمر‭ ‬لأن‭ ‬أهداف‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬تتصادم‭ ‬فى‭ ‬سوريا،‭ ‬فأردوغان‭ ‬يريد‭ ‬إسقاط‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬وتمكين‭ ‬الإخوان‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬سوريا‭ ..‬وبوتين‭ ‬يرفض‭ ‬هذا‭ ‬تماما‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مجبرًا‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الآخر‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحه‭.‬

بعد تساقط القرى والبلدات السورية الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة) وحلفائها فى ريف إدلب، الواحدة تلو الأخرى، أمام تقدم الجيش العربى السورى، خاصة استعادته مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، وبات على وشك استعادة مدينة سراقب، وجد أردوغان نفسه فى حرج كبير أمام حلفائه الإرهابيين، وبات يواجه خطر سقوط وشيك لمدينة إدلب، الأمر الذى دفعه للإقدام على أكبر مقامرة منذ بدء تدخله فى الأزمة السورية قبل تسعة أعوام، وذلك بإرسال رتل عسكرى من 350 عربة مدرعة إلى سراقب، وفتح مخازن أسلحته لدعم الجماعات الإرهابية المدافعة عنها، الأمر الذى يعنى انهيار معظم، إن لم يكن كل، تفاهماته مع حلفائه الروس.الجانب الروسى عندما وجد نفسه أمام خيار صعب بين الحليفين السورى والتركى، فضل الوقوف فى خندق الحليف السورى القديم فى مواجهة الحليف التركى الجديد، بعد أن طفح كيله من مراوغة الرئيس أردوغان، وعدم تنفيذه لتعهداته التى التزم بها فى اتفاق سوتشى عام 2018 بإخلاء إدلب من الجماعات الإرهابية.أردوغان لم يرد «لجم» الجماعات الإرهابية، لأنه يريد أن يستخدمها فى تحقيق أغراضه الدنيئة فى المنطقة، حيث سمح لها بشن هجماتها على الجيش السورى فى ريفى إدلب وحلب، والأكثر من ذلك أنها خرقت خطوطًا حمراء كثيرة عندما قصفت أكثر من مرة، بطائرات مسيرة، القاعدة الجوية الروسية فى حميميم قرب اللاذقية، الأمر الذى أثار غضب الروس، فى ما يتعلق بإدلب، ووجهت توبيخا إلى تركيا بسبب فشلها فى أداء مهمتها التى حددتها لنفسها، والمتمثلة فى إخراج مقاتلى مجموعة «هيئة تحرير الشام» من المحافظة. وقبل عمليات إدلب السابقة، أثارت روسيا مخاوف بشأن الإرهاب القادم من إدلب. وجعلهم يتخذون قرارا بشن هجوم مشترك مع الجيش العربى السورى لاستعادة إدلب عبر الخيار العسكرى بعد فشل الخيار السياسي.أحدث ما جد فى الطلاق بين الروس والأتراك فى سوريا هو زيارة الرئيس التركى لأوكرانيا، أمس، وإطلاقه تصريحات خطيرة ضد روسيا، حيث قال إنه لن يعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسيادتها عليه فى تحد علنى نادر للدب الروسى، بل أعلن دعمه لموقف أوكرانيا من المقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا فى شمال شرق البلاد، وهو بذلك يغضب الحليف الروسى بشدة.الجيش السورى ماض فى خطته لتحرير إدلب رغم البلطجة التركية.. وهجومه على الجنود الأتراك فى إدلب يعنى أنه لن يتراجع كما حدث فى المرات السابقة.مقتل تسعة جنود أتراك، ولأول مرة منذ بداية التدخل التركى فى الأزمة السورية وإصابة تسعة آخرين تطور خطير ستكون له انعكاساته الداخلية، فالرأى العام التركى الذى أسقط مرشح حزب العدالة والتنمية فى انتخابات بلدية إسطنبول، لن يكون من السهل عليه هضم وقبول سقوط قتلى من أبنائه فى سوريا، خاصة إذا علمنا أن 34 بالمئة من الأتراك أيدوا التدخل فى ليبيا لمعارضتهم أى خسائر بشرية فى صفوف الجيش التركى، بينما عارضه أكثر من 60 بالمئة، للسبب نفسه، فكيف سيكون الحال لو تحول التدخل التركى فى سوريا إلى حرب استنزاف مع الروس والسوريين؟.. ماذا ستفعل روسيا لوقف التدخل التركى فى شمال سوريا، وهل ستمضى فى إجراءات الطلاق النهائى مع الأتراك فى سوريا؟.. هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.