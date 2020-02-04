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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:05 م
قصر ثقافة الشاطبي
قصر ثقافة الشاطبي
هبه عويضه
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قدمت فرقة قصر ثقافة الشاطبي عرض «مضحك جدا» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، والذي من المقرر أن يستمر عرضه حتى 6 فبراير الجاري ضمن عروض فرق الأقاليم.

العرض من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مأخوذ عن النص الروسي «الذي يتعرض للصفع» للمؤلف ليونيد أندرييف، وتدور أحداثه فى سيرك به شخصيات مختلفة تعيش بشكل تحكمه الغرائز والأنانية.

يقوم بالبطولة خالد رأفت - حسام العزازي - محمد نجلا - ماجي أحمد - نيرة شفيق - صبري سليم - شروق سامي - إسلام ميسي - مصطفي كرم - عبد الرحمن إبراهيم - محمد نبيل - ريهام رجب - روان عمرو - بسمة جمال - هبة الله محمد - محمد أحمد - أدهم جابر - محمد مسعد - داليا سمير - مصطفي عفيفي - محمود جمال - ملك محمد - شهد محمد - همس حسن - هيا حسن.

وقام بالدراماتورج سامح عثمان - وعلي عثمان، وإضاءة إبراهيم الفرن، وتصميم ملابس داليا فخري، وتأليف موسيقي جون موسي، وكريوجراف مي عبد الرازق، وتنفيذ ملابس هاجر عبدالرازق، وتأليف موسيقي جون موسى، ومساعد مخرج فكري ابراهيم - نهي قنديل - أشرقت محمد، وديكور وإخراج علي عثمان.
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير
قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف «مضحك جدا».. حتى 6 فبراير

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