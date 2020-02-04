انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

نعت السيدة انتصار قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عامًا.وقالت: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا حافلا بالإنجازات والمعاني الراقية التي قدمتها في أعمالها الفنية، والتي سيبقى أثرها باقيا في وجداننا، فالفنان يرحل بجسده، لكنه يبقى خالدا في ذاكرة الجماهير... رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته".