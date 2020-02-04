محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.5%

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20192020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.5%.وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين والمتميزين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة، للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة لخفض الكثافة، والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة.وأوضح أنه سيجرى خلال العام الجاري الانتهاء من توسعة وإحلال وإنشاء عدد 69 مدرسة بتكلفة 338.7 مليون جنه، حيث تساهم في إتاحة الخدمة التعليمية لعدد 35 ألف تلميذ بإجمالي 953 فصلا مدرسيا، لافتا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة التقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 96405 طلاب، حضر منهم 93807 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 69913 طالبا.