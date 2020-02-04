أول تعليق من نقيب دمياط على عودة الصيادين المحتجزين باليمن

قال حمدي الغرباوي نقيب صيادي دمياط، تعليقًا على احتجاز الصيادين المصريين في اليمن أنه تم الإفراج عنهم ووصلوا إلى مصر مساء اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الصيادين كانوا على متن مركبين ومن بينهم قرابة ٢٠ صيادًا من قرية الشيخ ضرغام وكفر حميدو ومدينة عزبة البرج.وقال الغرباوي إنهم، كانوا في رحلة صيد وغادروا ميناء برانيس من أكثر من شهر، وبالخطأ دخلوا المياه الإقليمية اليمنية واحتجزتهم القوات اليمنية، وتم إخطار الجهات المختصة للتدخل، وتم التدخل للإفراج عنهم حتى نجحت تلك المفاوضات وتم الإفراج عنهم.وقال أحد الأهالي إن، الصيادين كانوا محتجزين لدى قوات الحوثيين ولم يتم التأكد من تلك المعلومة.