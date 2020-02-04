الجيش اللبناني يلقي القبض على 4 داعشيين

أعلن الجيش اللبناني القبض على 4 إرهابيين يحملون الجنسية السورية، وإحالتهم إلى القضاء العسكري المختص، لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي وقيامهم بمهاجمة وحدات ومراكز عسكرية عام 2014 في محافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد.وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان الليلة - أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط الإرهابيين الأربعة، وذلك في ضوء ما تبين من قيامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش، وتشكيل خلية إرهابية تابعة للتنظيم وأطلقوا عليها (مجموعة أبوالسوس)، وذلك في مناطق الظهير الصحراوي والجبلي لمدينة عرسال بمحافظة بعلبك الهرمل.وأشارت إلى أن المتهمين تلقوا تدريباتهم في المناطق الصحراوية لمدينة عرسال في إطار التمهيد لتنفيذ العمليات الإرهابية، وشاركوا في عمليات مهاجمة واقتحام المراكز العسكرية في منطقة وادي حميد بالمدينة عام 2014 والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش اللبناني وبيعها.