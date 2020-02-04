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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختتام المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية الشتوية للشراع

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عاشور
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اختتمت اليوم بنادي اليخت المصري في الإسكندرية، فعاليات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية الشتوية للقوارب الشراعية، بمشاركة 60 لاعب ولاعبة.

وشهدت الفعاليات منافسة قوية بين المشاركين، وجاءت النتائج في طراز ليزر رديال: (في المركز الأول اللاعب محمود الطنبولي من نادي يخت الإسكندرية، الثاني اللاعب محمد حسام من نادي القناة الرياضي، الثالث اللاعب عمر وائل من نادي يخت الإسكندرية).

طراز ليزر استاندرد (في المركز الأول اللاعب عمر أسامة نايف من نادي القناة الرياضي، الثاني اللاعب مهند أيمن من نادي القناة الرياضي، الثالث اللاعب محمد حسام من نادي القناة).

طراز ليزر 4.7 (الأول اللاعب محمود الطنبولي، الثاني اللاعب عبد الرحمن خالد من نادي القناة الرياضي، الثالث اللاعبة رانيا عمران من نادي يخت الإسكندرية).

طراز أوبتمست (في المركز الأول اللاعب يحيى شادي من نادي المصري للتجديف، المركز الثاني اللاعب فادي وليد من نادي يخت الإسكندرية، المركز الثالث اللاعبة ملك الطنبولي من يخت الإسكندرية).

الألواح الشراعية (طراز RSX) المركز الأول اللاعب مؤمن معروف من نادي كشافة الجيزة، الثاني اللاعب محمد مجدي من نادي كشافة الجيزة، الثالث اللاعب على سلطان من نادي يخت بالإسكندرية.

(طراز التكنو) المركز الأول اللاعب أحمد بيومي من نادي كشافة القاهرة، الثاني اللاعب محمد مجدي من نادي كشافة القاهرة، الثالث اللاعب يحيى صالح من كشافة القاهرة.

(طراز ريس بورد) المركز الأول اللاعب علي سلطان من نادي يخت الإسكندرية، المركز الثاني إسماعيل علي الشافعي من نادي القناة الرياضي، المركز الثالث عمر عادل من يخت الإسكندرية.

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