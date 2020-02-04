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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوى كرم تطرح 8 أغاني «سينجل»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:36 م
نجوى كرم
نجوى كرم
محمد مجدي
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تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لطرح عدة أغاني «سينجل» تتعاون خلالها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت نجوى كرم عن التعاون الجديد مع روتانا: «اتفقت مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تقديم 8 أغنيات بإيقاعات مختلفة ومتنوعة تشكل تقريبًا ألبوما كاملا».

وأضافت: «من المفترض أن أقوم بطرحهما على فترات متقاربة، فنعمل على خطة غنائية عبارة عن طرح أغنيتين ثم أغنيتين إلى أن نقوم بطرح جميع الأغاني لتشكل ألبوما في النهاية سيكون متوافرا للجمهور بشكل كامل خلال موسم الصيف المقبل».

‏‎واختتمت: «لديا 8 أغنيات سأختار واحدة منها لكي أطرحها للجمهور وهذا موضوع صعب على عكس الألبوم الغنائي، فالأغنية لا بد أن تكون حالة مختلفة، لأنها واحدة فقط ولا يستمع الجمهور إلا لها، لذا لا بد أن تكون ناجحة وقوية حتى تعلم في آذان الجمهور».

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