الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس أبي فام الجندي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بذكرى استشهاد القديس أبي فام الجندي الأوسيمي.وولد بأوسيم من أب اسمه أنسطاسيوس وأم اسمها سوسنة، وربياه تربية مسيحية، فشب على خوف الله والرحمة بالمساكين والمداومة على الصلاة والصوم ولما ملك دقلديانوس، وعلم أن هذا القديس لا يبخر للإلهة، أرسل إلى الوالي أريانوس لتعذيبه أن لم يبخر للإلهة، فقام بتعذيبه عذابا شديدا ثم قطع رأسه فنال إكليل الشهادة.