تقرير برلماني يعيد ريادة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

حصل "الدستور" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.وجاء فى نص التقرير أن اللجنة تسعى إلى وقف تدهور الشركات وإعادة هيكلتها (ماليا –إداريا –فنيا –تسويقيا) وتحويل الشركات من مرحلة الخسائر الحالية إلى مرحلة تحقيق أرباح، وتحقيق الملاءة المالية اللازمة لاستمرار النشاط وتحقيق الريادة في مجال صناعة الحليج والغزل والنسيج والصباغة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من القطن المصري والقيمة المضافة منه وزيادة المساحات المنزرعة منه وزيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات.