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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة قاتل شقيقته لشكه في سلوكها بالسلام للجنايات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، بإحالة المتهم بقتل شقيقته خنقًا لشكه في سلوكها بالسلام؛ لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم " 7249 " لسنة 2019 عن أن المتهم جمال.م 29 سنة عامل، أقر بارتكابه جريمة قتل المجنى عليها "دينا.م" 21 سنة خنقا وذلك لشكه في سلوكها.

وأقر المتهم بأنه اكتشف تردد شقيقته على شقة أحد العمال المغتربين بمنطقة النهضة، كما عثر بهاتفها على محادثات خاصة تؤكد ارتباطها بأحد الشباب بعلاقة غير شرعية وترددها عليه داخل شقته.

وأضاف المتهم: "راقبتها حتى تمكنت من الوصول لعشيقها وحاولت إجباره على الزواج منها، فلم يعترض ووعدنى بالحضور لقراءة الفاتحة وعقد القران، وأوهمنى بأن شقيقتى شريفة وهو لم يلمسها قط".

وتابع: "في اليوم المتفق لحضوره لعقد القران أرسل لى رسالة يخبرنى فيها بأنه ترك القاهرة نهائيا وعاد لقريته لأنه لم يستطع الزواج من فتاة عاشرها في الحرام، وأرسل لي صورا تجمعه بشقيقتى وهى بملابس مخلة، انهلت عليها بالضرب ولم أشعر بنفسى إلا وهى جثة هامدة".

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عامل بقتل شقيقته خنقا، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكابه جريمة قتل شقيقته لشكه في سلوكها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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