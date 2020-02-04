القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب سوبر ماركت في أبوالنمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهم الرئيسي في إطلاق النيران على صاحب سوبر ماركت بمدينة أبوالنمرس.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بدوي إطلاق أعيرة نارية بأبوالنمرس ومقتل شخص، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم محمد داود رئيس مباحث أبوالنمرس، وتبين من الفحص أن مسلحًا توقف أمام سوبر ماركت وأطلق أعيرة نارية من سلاح ناري صوب مالكه فأرداه قتيلا.كشفت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عن أن مرتكب الجريمة نجل عم المجني عليه لخلافات بينهما واستعان بصديقيه ونفذوا الجريمة مستخدمين توك توك.