«صوت الشعب»: قرار الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة يمثل ثورة جديدة

قال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج والكيانات الاقتصادية التي تضررت من الانفلات الأمني في أحداث يناير 2011 بمثابة ثورة صناعية جديدة حيث سيعيد الحياة والأمل لقطاع كبير من المصريين، وسيساهم بشكل فعال في زيادة الدخل القومي ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.وأضاف البراوي في بيان للحزب، أن تشغيل المصانع المتوقفة بجميع طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية قرار تاريخي سوف يسجل بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث للرئيس عبدالفتاح السيسي وجاء في توقيت مناسب حيث سيفتح آفاقا جديدة ويوفر فرص عمل مختلفة ويساهم بشكل غير مباشر في الحد من الجريمة.وأشار رئيس الحزب إلى أن الصناعات المصرية ستشهد مرحلة جديدة ومتميزة تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومي وتحسن مستوى المعيشة.أوضح البراوي، أن هذا القرار الصائب يكشف إن لدينا قائد وزعيم من طراز خاص يسعى بكل قوة أن يضع مصر على الخريطة الصناعية ويجعلها تتصدر المشهد الصناعي.