أبرزها «فردقان».. 6 روايات في قائمة «البوكر» القصيرة

تصدرت 6 روايات عربية القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» في دورتها الثالثة عشرة للعام 2020، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار أمريكي.وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2020، والمدرجة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب: "فردقان" يوسف زيدان دار الشروق، "حطب سراييفو" لسعيد خطيبي، عن منشورات الاختلاف، "ملك الهند" لجبور الدويهي، عن دار الساقي، "الحي الروسي" خليل الرز عن منشورات ضفاف، "الديوان الإسبرطي" لعبد الوهاب عيساوي عن دار ميم للنشر، "التانكي" لعالية ممدوح، منشورات المتوسط.يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، برعاية مالية من "دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي" في دولة الإمارات العربية المتحدة.