نشوب حريق بـ 5 أفدنة قصب في أسوان

نشب حريقا بمجموعة من الأفدنة المزروعة بقصب السكر في قرية الرغامة شرق مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتحرير 4 مواطنين عدد من المحاضر بمركز شرطة كوم أمبو، اليوم، إثر نشوب حريق بـ 5 أفدنة مزروعة بمحصول قصب السكر، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل، بقرية الرغامة شرق التابعة لمحافظة أسوان، وجرى السيطرة عليه.وحررت المحاضر اللازمة بالواقعة أبرزهم محضر رقم 649 لسنة 2020 إداري كوم أمبو، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالها، للكشف عن الحقائق والتوصل لسبب الحريق.