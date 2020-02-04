الصيادون المحتجزون باليمن يحتفلون بعودتهم لمصر (فيديو)

فرحة عارمة ظهرت على وجوه الصيادين المصريين العائدين من اليمن، الذين كانوا محتجزين من قبل الحوثيين.وفور وصولهم الأراضي المصرية، هلل الصيادون المتشحون بالعلم المصري، مؤكدين أنه بمجرد علمهم بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكدوا أنهم سيعودون للوطن.وعلق الإعلامي عمرو خليل، قائلًا: "مصر لا تنسى أولادها أينما كانوا".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الأجهزة المختصة بالتدخل لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا باليمن، وتم إنهاء الموقف وتأمين عودتهم على طائرة خاصة، واستقبلتهم وزيرة الهجرة وشؤون العاملين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم.وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".