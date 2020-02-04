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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق شب داخل مصنع قها بالقليوبية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:00 م
حريق
حريق
كتب صلاح حسنى
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء الثلاثاء، على حريق شبّ بمصنع قها للأغذية المحفوظة دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من المهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، يفيد نشوب حريق بمصنع قها للأغذية المحفوظة، لتنتقل إلى مكان الحادث وقامت بإبلاغ قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء تابعين لوحده إطفاء قها وطوخ وترسا.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب بإحدى أبراج خزانات المياه وسعته 30م٣ وذلك أثناء أعمال صيانه به وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد أي خسائر بالأرواح.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.

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