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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

2 مارس.. انطلاق النسخة الثانية للمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:57 م
وزير التجارة والاستثمار
وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي
أبوزيد على
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تستعد الرياض لتنظيم فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني، ويقام المعرض تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتبدأ فعاليات المعرض فى الفترة من 2-5 مارس، 2020، بالرياض.

وتعتزم الهيئة السعودية للمهندسين تنظيم المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني تحت شعار "دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني"، وذلك بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

ويشتمل المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثانية على 9 مسارات رئيسية وهي الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسية المعمارية، هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، إدارة المشاريع، هندسة السلامة، وهندسة الطاقة المتجددة.

ويهدف المعرض إلى جمع كبار الخبراء الأكاديميين والباحثين والمهندسين لتبادل خبراتهم ونتائج البحوث في جميع جوانب الهندسة.

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