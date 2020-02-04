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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم بقتل صاحبة مزرعة في حلوان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، من كشف غموض العثور على جثة مالكة مزرعة مواشٍ، مهشمة الرأس، بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم، وتبين أن وراء الواقعة جار الضحية شاب يدعى "إسماعيل" 20 سنة، وتم القبض عليه حال اختبائه في إحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة القاهرة، واعترف أنه ارتكب الجريمة بدافع سرقة قرط ذهبي من الضحية.

بداية الواقعة تعود إلى تلقى الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم، مفاده باكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل أرض فضاء بالقرب من مزرعة ماشية ملكها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «ب. ف»، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.

وبسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته تذهب لرعاية الماشية فجر كل يوم، وتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد الدالي من القبض على المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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