الصيادون العائدون من اليمن: «السيسي لا ينسى أهله»
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:54 م
أعرب الصيادون المصريون العائدون من اليمن بعد احتجازهم، عن فرحتهم وامتنانهم للجهود المصرية المبذولة فى سبيل عودتهم.
وقال أحد الصيادين في لقاء مصور نقلًا عن التلفزيون المصري: «تحيا مصر»، فيما قال آخر: «السيسي لا ينسى أهله»، مؤكدًا أنه لولا السيسي لما استطعنا العودة إلى مصر أبدًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع وصف شعوره من شدة فرحته بالعودة إلى وطنه.
وقال أحد الصيادين في لقاء مصور نقلًا عن التلفزيون المصري: «تحيا مصر»، فيما قال آخر: «السيسي لا ينسى أهله»، مؤكدًا أنه لولا السيسي لما استطعنا العودة إلى مصر أبدًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع وصف شعوره من شدة فرحته بالعودة إلى وطنه.