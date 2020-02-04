الصيادون العائدون من اليمن: «السيسي لا ينسى أهله»

أعرب الصيادون المصريون العائدون من اليمن بعد احتجازهم، عن فرحتهم وامتنانهم للجهود المصرية المبذولة فى سبيل عودتهم.وقال أحد الصيادين في لقاء مصور نقلًا عن التلفزيون المصري: «تحيا مصر»، فيما قال آخر: «السيسي لا ينسى أهله»، مؤكدًا أنه لولا السيسي لما استطعنا العودة إلى مصر أبدًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع وصف شعوره من شدة فرحته بالعودة إلى وطنه.