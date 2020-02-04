السيسي يشيد بجهود إعادة 32 صيادًا احتجزوا في اليمن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تابع بـ«كل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة، والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن».وكتب السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء: «حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».وتمكنت جهود السلطات المصرية من إعادة 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن.